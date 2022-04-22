Роналду сможет принять участие в матче 34-го тура АПЛ с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил о том, что форвард клуба Криштиану Роналду будет доступен к матчу 34-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

Отметим, что очная встреча команд состоится завтра, 23 апреля, в Лондоне. Ранее португалец пропустил игру с «Ливерпулем» (0:4) из-за смерти одного из новорожденных близнецов.

– Роналду, Варан и Мактоминей смогут сыграть с «Арсеналом». Они готовы выйти на поле. Погба? Ему необходимо как минимум четыре недели для того, чтобы восстановиться от травмы. Все в команде разочарованы поражением от «Ливерпуля». Завтра мы должны показать правильную реакцию на подобный результат, – цитирует Рангника Sky Sports.

Добавим, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка. Что касается «Арсенала», то подопечные Микеля Артеты располагаются на пятой строчке (57 очков).