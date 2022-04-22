Эрик тен Хаг будет получать в «Манчестер Юнайтед» в два раза больше, чем в «Аяксе»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет получать девять миллионов фунтов стерлингов в год. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что это сделает его самым высокооплачиваемым нидерландским наставником в истории АПЛ. Примечательно, что эта сумма в два раза больше того, что специалист получает в амстердамском «Аяксе».

Ранее сообщалось, что руководство клуба подписало с 52-летним специалистом контракт на три года. При этом в соглашении был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.