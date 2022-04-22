«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда в летнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи форварда клуба Маркуса Рэшфорда по окончании текущего сезона.

Как утверждает Sport.es, «красные дьяволы» не рассчитывают на 24-летнего англичанина и готовы выставить футболиста на трансфер. Ранее появилась информация, что в услугах игрока всерьез заинтересована «Барселона». Конкуренцию сине-гранатовым составят «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В составе «манкунианцев» он провел 301 матч, забил 93 гола и отдал 57 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.