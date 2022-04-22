Эриксен выразил готовность вернуться в «Тоттенхэм»

Атакующий полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен близок к тому, чтобы пополнить состав «Тоттенхэма» летом 2022 года.

Как сообщает Todofichajes, руководство «шпор» заинтересовано в возвращении 30-летнего датчанина в команду. В свою очередь сам футболист дал согласие на данный переход. Отметим, что по окончании текущего сезона хавбек может стать свободным агентом.

Напомним, что Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 годы. В составе команды он провел 305 матчей, забил 69 голов и отдал 90 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника один забитый мяч и два ассиста в шести встречах за «Брентфорд».