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Агент Кучаева назвал своего клиента одним из лидеров «Рубина»

Полузащитник выступает за казанский клуб на правах аренды из ЦСКА.
22 апреля 2022 17:55
автор: Владислав Корегин

Агент Александр Клюев, представляющий интересы атакующего полузащитника «Рубина» Константина Кучаева, рассказал о текущем состоянии своего клиента.

Отметим, что 24-летний россиянин выступает за команду из Татарстана с января этого года на правах аренды из ЦСКА до конца сезона-2021/22. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма выкупа футболиста составляет пять миллионов евро.

– Кучаев получает в «Рубине» то, зачем он туда уходил. Костя – один из лидеров команды, постоянно играет. Хочет ли он остаться после окончания аренды? Многое зависит от «Рубина», позиции ЦСКА, но его все устраивает в Казани, он всем доволен, на данный момент, – цитирует Клюева «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Кучаев отыграл шесть матчей за «Рубин», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

источник: Чемпионат.com
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