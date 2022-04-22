Райс в третий раз отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении контракта

Руководство «Вест Хэма» продолжает вести переговоры с опорным полузащитником клуба Декланом Райсом по поводу продления действующего контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «молотобойцы» в третий раз предложили 23-летнему хавбеку пролонгировать трудовое сотрудничество, однако футболист вновь ответил отказом. Отмечается, что игрок выразил желание покинуть команду летом 2022 года.

Напомним, что Райс находится в «Вест Хэм» с 2013 года. Всего в составе основной команды он отыграл 188 матчей, забил десять голов и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

За сборную Англии полузащитник отыграл 29 встреч (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.