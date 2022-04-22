«Спартак» не сможет рассчитывать на Промеса в матче с «Ростовом»

Фланговый нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит гостевой матч 26-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, 30-летний футболист не поехал с красно-белыми на предстоящую встречу в Ростов-на-Дону. Вероятнее всего, форвард не смог восстановиться от мышечного повреждения, из-за которого он не сыграл в матчах с «Арсеналом» (3:0), «Рубином» (1:1) и ЦСКА (1:0).

Добавим, что в нынешнем сезоне Промес забил десять голов и отдал две результативных передачи в 25 играх. Матч «Ростов» – «Спартак» состоится 24 апреля.