ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартак» не сможет рассчитывать на Промеса в матче с «Ростовом»

Игра между московской и ростовской командами в рамках РПЛ состоится 24 апреля.
22 апреля 2022 19:01
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит гостевой матч 26-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, 30-летний футболист не поехал с красно-белыми на предстоящую встречу в Ростов-на-Дону. Вероятнее всего, форвард не смог восстановиться от мышечного повреждения, из-за которого он не сыграл в матчах с «Арсеналом» (3:0), «Рубином» (1:1) и ЦСКА (1:0).

Добавим, что в нынешнем сезоне Промес забил десять голов и отдал две результативных передачи в 25 играх. Матч «Ростов» – «Спартак» состоится 24 апреля.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Голкипер «Спартака» Селихов сообщил о полном восстановлении от травмы спины
Из-за повреждения футболист пропустил три матча московской команды.
22.04.2022 19:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гвардиола пожелал удачи Эрику тен Хагу во главе «Манчестер Юнайтед»
Клуб АПЛ подписал с нидерландским специалистом трехлетний контракт.
22.04.2022 19:07
Футбол
«Спартак» не сможет рассчитывать на Промеса в матче с «Ростовом»
Игра между московской и ростовской командами в рамках РПЛ состоится 24 апреля.
22.04.2022 19:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
Райс в третий раз отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении контракта
Ближайшим летом английский футболист хочет сменить клубную прописку.
22.04.2022 18:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Кучаева назвал своего клиента одним из лидеров «Рубина»
Полузащитник выступает за казанский клуб на правах аренды из ЦСКА.
22.04.2022 17:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Эриксен выразил готовность вернуться в «Тоттенхэм»
Ближайшим летом футболист из Дании может стать свободным агентом.
22.04.2022 17:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда в летнее трансферное окно
Английский футболист является воспитанником академии «красных дьяволов».
22.04.2022 16:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Эрик тен Хаг будет получать в «Манчестер Юнайтед» в два раза больше, чем в «Аяксе»
Клуб АПЛ подписал с нидерландским специалистом трехлетний контракт.
22.04.2022 16:30
Футбол
Роналду сможет принять участие в матче 34-го тура АПЛ с «Арсеналом»
Игра в рамках чемпионата Англии состоится 23 апреля.
22.04.2022 16:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Руни прокомментировал назначение Эрика тен Хага новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Клуб АПЛ подписал с нидерландским специалистом трехлетний контракт.
22.04.2022 16:14
Футбол
Бузова + Губерниев = дружба! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Что происходит с нашим баскетболом в изоляции? Россия закупает новых американцев!
22 апреля стартует плей-офф нашего баскетбольного чемпионата – Единой лиги ВТБ. И в этом турнире, как ни странно, по-прежнему много легионеров.
«Спартак» сменит владельца? Что известно о новом боссе «Лукойла»
Совладельца «Спартака» Вагита Алекперова на посту руководителя основного спонсора столичного футбольного клуба сменил нижегородский политик и предприниматель Вадим Воробьев.
Оказывается, можно расстрелять дважды! Как Рылова наказали «Zа Россию»
Политика продолжает разрушать спорт. На этот раз отличилась Международная федерация плавания (FINA) своим решением по двукратному олимпийскому чемпиону Токио пловцу Евгению Рылову.
«В финале «Спартак» — «Динамо» фаворита не будет». Кечинов — о Кубке России
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке полуфинальных пар Кубка России.
Чемпион наконец победит! Расклады и ставки на Гран-при Эмилии-Романьи
22 - 24 апреля на автодроме Имола пройдет четвертый этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Уже 96:97! Как Панарин покером «побил» Гретцки и сел на пятки Капризову (видео)
Кирилл Капризов и Артемий Панарин, набрав в очередных матчах чемпионата НХЛ три и четыре очка за результативность, помогли своим командам добиться побед и продолжили заочный спор за звание лучшего российского бомбардира сезона.
«Плеймейкер» вручил приз спортивному журналисту года на церемонии Sport Business Awards 2022
В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии Sport Business Awards.
Нас ждет финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»? Владикавказ и Красноярск не согласны!
По итогам жеребьевки полуфиналов Кубка России красно-белым выпал красноярский «Енисей», выбивший из турнира «Локо» и «Рубин», а бело-голубым - «Алания», переигравшая в 1/4 финала «Зенит».
Невероятно: весь мир — за нас! Почему отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто
За последние два месяца подобное случается впервые. Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране теннисистам из России и Белоруссии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика