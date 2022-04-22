Гвардиола пожелал удачи Эрику тен Хагу во главе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на назначение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг - тренер топ-класса. Посмотрите на работу Эрика в «Аяксе». Доставляет удовольствие наблюдать за его командами. Желаю ему всего наилучшего в «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что руководство клуба подписало с 52-летним специалистом контракт на три года. При этом в соглашении был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.