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Гвардиола пожелал удачи Эрику тен Хагу во главе «Манчестер Юнайтед»

Клуб АПЛ подписал с нидерландским специалистом трехлетний контракт.
22 апреля 2022 19:07

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на назначение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг - тренер топ-класса. Посмотрите на работу Эрика в «Аяксе». Доставляет удовольствие наблюдать за его командами. Желаю ему всего наилучшего в «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что руководство клуба подписало с 52-летним специалистом контракт на три года. При этом в соглашении был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.

источник: Manchester Evening News
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