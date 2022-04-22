Голкипер «Спартака» Селихов сообщил о полном восстановлении от травмы спины

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем физическом состоянии в преддверии матча 26-го тура чемпионата России с «Ростовом», который состоится 24 апреля.

Отметим, что 28-летний россиянин пропустил последние три встречи красно-белых, а также тренировочный сбор национальной команды России в Новогорске из-за болевых ощущений в спине.

– Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился, – приводит слова Селихова Sport24.ru.

Добавим, что в нынешнем сезоне 28-летний Селихов принял участие в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, пропустил 17 голов и два раза отстоял «на ноль».

В данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.