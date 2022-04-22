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ЭСК признала ошибочным решение Казарцева не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Сочи»

Игрок москвичей Алексис Бека-Бека нарушил правила на форварде Маттео Кассьерре в своей штрафной площади.
22 апреля 2022 20:14
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 22 апреля, ЭСК РФС сообщила о том, что главный арбитр матча 25-го тура РПЛ «Сочи» – «Локомотив» Василий Казарцев совершил ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников на 24-й минуте.

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия объяснила свое решение тем, что полузащитник москвичей Алексис Бека-Бека допустил контакт с ногой форварда соперников Маттео Кассьеррой на линии штрафной площади, что является нарушением правил игры.

Также отмечается, что в данной эпизоде Казарцев был обязан показать игроку столичного клуба желтую карточку и назначить пенальти. Тем самым, решение судьи не удалять футболиста было правильным.

Добавим, что матч между «Сочи» и «Локомотивом» завершился вничью – 2:2. В составе сочинцев голы забили Тимофей Маргасов и Родриго. Соперник ответил дублем Вильсона Изидора.

источник: РФС
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