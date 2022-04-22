Форвард «Манчестер Сити» Жезус близок к тому, чтобы перейти в «Арсенал» летом 2022 года

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может продолжить свою карьеру в другом клубе АПЛ.

Согласно информации Sport Witness, в подписании 25-летнего бразильца всерьез заинтересован «Арсенал». Как сообщает источник, переговоры находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что руководство «канониров» смогло убедить футболиста перейти именно в их команду ближайшим летом.

Напомним, что Жезус перешел в «Манчестер Сити» в январе 2017 года из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В общей сложности он провел за «горожан» 229 матчей, забил 89 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.