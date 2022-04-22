Зелимхан Бакаев назвал себя нынешней звездой «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов - будущая звезда российского футбола. Кто я тогда? Нынешняя звезда», - приводит слова Бакаева «РБ-Спорт».

Отметим, что действующий контракт Бакаева с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года. При этом сам футболист неоднократно заявлял о желании продолжить свои выступления в команде. Зелимхан является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 30 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Матч «Ростов» - «Спартак» состоится 24 апреля.