«Монако» включил Головина в заявку клуба на выездной матч с «Сент-Этьеном»

Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку клуба на гостевой матч 34-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена», который состоится 23 апреля.

По информации источника, в состав «монегасков» был включен российский полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 35 матчах своей команды во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Отметим, что в данный момент «Сент-Этьен» занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко. «Монако» идет пятым (56 очков).