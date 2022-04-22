Бояринцев заявил, что «Спартак» ожидает непростой матч с «Ростовом» в рамках РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча московской команды против «Ростова» в рамках 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры назначен Виталий Мешков (Дмитров).

– В этом матче 50 на 50. Уж очень хорош «Ростов» в последних матчах. От «Спартака» жду более интересную игру, и хочется видеть другую команду. Красно-белым будет очень непросто в игре с «Ростовом», – цитирует Бояринцева.

Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина идет девятой (31 очко).

Матч первого круга между клубами завершился вничью – 1:1