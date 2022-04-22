Мбаппе готов остаться в «ПСЖ» при одном условии

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в клубе при условии, что руководство команды примет радикальные меры для улучшения результата в Лиге чемпионов.

Об этом сообщил журналист Робин Баирнье в соцсетях.

Напомним, в 2020 году «ПСЖ» дошел до финала главного европейского турнира, но проиграл с минимальным счетом мюнхенской «Баварии». Этот результат остается самым высоким для французского клуба.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Франции.