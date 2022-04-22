«Брюгге» разместит на трибунах QR-коды в качестве борьбы с расизмом

«Брюгге» предпримет новые шаги для борьбы с расизмом. Бельгийская команда разместит на трибунах около 24 тысячи QR-кодов, чтобы мгновенно можно было определить нарушителя.

«Нет места расизму. Нигде. Ни в обществе, ни в спорте, и уж точно не в нашей стране. Наш клуб берет на себя инициативу в борьбе с расизмом. В течение многих лет мы проводили информационные кампании, чтобы изгнать расизм с нашего стадиона. Мы продолжаем эту борьбу конкретными действиями. 24 тысячи QR-кодов на стадионе «Ян Брейдель» должны позволить обнаруживать, исключать и наказывать расизм», — говорится в заявлении клуба.

После 34-х туров в чемпионате Бельгии «Брюгге» идет на втором месте с 72 очками.