Марко Розе: Мы хотим помешать «Баварии» выиграть титул

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе заявил, что «шмели» едут в Мюнхен с целью помешать «Баварии» выиграть Бундеслигу в текущем сезоне.

«У нас есть импульс после победы над «Вольфсбургом», но «Бавария» — это следующий вызов, другая команда, другое качество и игра на выезде. Нам нужно устроить смелое выступление. Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть еще лучше и стабильно играть все 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — цитирует тренера сайт Бундеслиги.

«Боруссия» занимает второе место в чемпионате страны (63 балла), на счету «Баварии» 72 очка. Очная встреча состоится 23 апреля на стадионе «Альянц Арена».