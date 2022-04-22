Конте - об Эриксене: То, как он сейчас играет - невероятно

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил высокий уровень полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена, с которым они вместе находились в структуре «Интера».

«Кристиан Эриксен был для меня очень важным игроком в «Интере». Видеть, как он сейчас играет на таком уровне, невероятно. Я очень рад, что с ним все в порядке», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что датчанин перенес сердечный приступ и был вынужден покинуть «Интер». В такой ситуации «Брентфорд» согласился дать Эриксену игровую практику, подписав контракт до лета.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника один забитый мяч и два ассиста в шести встречах за «Брентфорд».