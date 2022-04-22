Нико Росберг: Просто невероятно видеть проблемы «Мерседеса»

Чемпион мира-2016 с «Мерседесом» Нико Росберг прокомментировал неудачную квалификацию для команды на Гран-при Эмилии-Романьи. Рассел и Хэмилтон не сумели пробиться в третий сегмент квалификации (11 и 13-е места).

«Боже мой, просто невероятно видеть проблемы «Мерседеса». Вы можете видеть, как прыгает машина Джорджа Рассела — болит спина и голова даже от просмотра видео. Невероятно.

Когда вы находитесь в конце прямой и вам нужно нажать на тормоз, у вас не будет никакой уверенности в машине, если она так подпрыгивает. Они просто борются с машиной. И похоже, команда не понимает, как решить проблему с точки зрения аэродинамики. Не могу поверить, что «Мерседес» настолько низок», — сказал во время квалификации эксперт Sky Sports.

Примечательно, что гонщики «Мерседеса» впервые за десять лет не прошли в третий сегмент квалификации. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 13-ю и 11-ю строчку соответственно.

Гонка состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.