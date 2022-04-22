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Икарди покинет «ПСЖ» предстоящим летом

Аргентинец выступает за парижский клуб с 2020 года.
22 апреля 2022 23:00
автор: Александр Бойченко

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди с большой долей вероятности покинет парижскую команду предстоящим летом.

Об этом сообщает AS.

По словам источника, руководство парижан сообщило форварду, что он может искать новый клуб. Ранее сообщалось, что, несмотря на желание игрока покинуть стан парижан, ему вряд ли удастся это сделать, так как ни один из клубов не в состоянии удовлетворить финансовые потребности спортсмена.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Икарди провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Он пополнил состав «ПСЖ» в 2020 году за 50 миллионов евро, перейдя из миланского «Интера».

Действующий контракт аргентинца действует до 30 июня 2024 года.

источник: AS
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