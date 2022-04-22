Тен Хаг рассказал, на каких условиях он согласился стать наставником «Манчестер Юнайтед»

Голландский нападающий «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал об условиях работы в стане «красных дьяволов» с лета 2022-го года.

«Я заранее устанавливаю требования к тому, как я хочу работать. Если эти требования не будут выполнены, я не возьмусь за работу. В конечном счете, я несу ответственность за результаты. Я не хочу управлять всем в одиночку, я за сотрудничество, но контроль в трансфера — необходимое условие для меня», — сказал тен Хаг Trouw.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.