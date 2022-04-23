Защитник «Вегаса» - об Овечкине: Люди приходят на хоккей, чтобы посмотреть конкретно на него

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Мартинес высоко оценил бомбардирские качества российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он один из самых невероятных талантов всех времен. На хоккей приходят специально, чтобы посмотреть конкретно на него. Честно говоря, для меня честь играть против Овечкина и пытаться его остановить. Он очень хороший хоккеист, поэтому это очень сложно», — цитирует Мартинеса The Athletic.

Напомним, 36-летний Овечкин входит в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. В активе нападающего 780 голов. Выше расположились Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).