Зелимхан Бакаев: Без разницы, с кем играть в финале Кубка России

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что ему нет разницы, против какого соперника выходить на возможный финальный матч Кубка России с участием красно-белых.

В полуфинале турнира подопечным Паоло Ваноли предстоит встретиться с «Енисеем». Матч пройдет 11-12 мая.

«Жеребьевкой Кубка доволен. Без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти», — приводит слова Бакаева Sport24.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл казанский «Рубин» (3:1). Что касается «Спартака», то красно-белые победили московский ЦСКА (1:0).

Добавим, что в другой паре сыграют «Динамо» и владикавказская «Алания». Финал турнира запланирован на 28 мая.