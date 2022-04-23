«Легионеры там классные. Будет интересно»: Захарян высказался о матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался перед матчем против ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

В частности, он прокомментировал вылет армейцев из Кубка России. Напомним, в четвертьфинале турнира команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1.

«ЦСКА – сильная команда. Им не повезло с удалением. А так они могли забивать – два раза в штангу попали. Легионеры там классные, поэтому будет очень хорошая игра», – сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч ЦСКА – «Динамо» состоится 24 апреля и пройдет на домашней арене армейцев. Дерби начнется в 19.30 по Москве.