«Спартак» прибыл в Ростов на матч РПЛ (фото)

Пресс-служба «Спартака» сообщила о приезде в Ростов на матч 26-го тура РПЛ против местной команды.
Напомним, красно-белые добирались до Юга России на поезде. Такое решение было принято из-за временного закрытия аэропорта в столице Ростовской области.
Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» состоится 24 апреля и начнется в 16.30 по Москве.
В текущем сезоне чемпионата России команда Валерия Карпина занимает девятое место, набрав 31 очко. У москвичей – столько же, однако, подопечные Паоло Ваноли уступают донскому клубу по дополнительным показателям.
источник: ФК «Спартак»