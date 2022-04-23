«Урал» - «Уфа»: Бикфалви и Агаларов выйдут в стартовом составе своих команд

Российская премьер-лига назвала стартовые составы первого матча 26-го тура, в котором «Урал» примет на своем поле «Уфу».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Ортис.
Матч начнется сегодня в 14:00 по московскому времени. Обе команды борются за выживание, «Урал» находится на предпоследнем месте РПЛ, «Уфа» занимает строчку выше, имея на одно очко больше.
источник: РПЛ