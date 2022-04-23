Наумов считает, что «Локомотив» выиграет у «Нижнего Новгорода»

Экс-президент «Локомотива» Николая Наумов дал прогноз на домашний матч «железнодорожников» против «Нижнего Новгорода» в рамках 26-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас над «железнодорожниками» не довлеет результат: появляется молодёжь, раскрепощённость в игре, кураж, азарт и каждый хочет себя показать. Сегодня «Локомотив» должен выиграть.

У «Нижнего Новгорода» всё наоборот: положение такое, что в каждой игре нужно биться за каждое очко. «Нижний», безусловно, будет огрызаться, постарается построить игру на контратаках», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Данный матч начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Локомотив», имея игру в запасе, занимает шестое место в РПЛ (38 очков), «Нижний Новгород» в свою очередь идет одиннадцатым (28).