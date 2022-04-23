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«Зенит» намерен продлить контракт с Семаком на улучшенных условиях

Специалист помог клубу выиграть шесть трофеев, в том числе два титула РПЛ.
23 апреля 2022 14:00
автор: Артур Гичунцев

В «Зените» довольны выступлением команды под руководством Сергея Семака. Об этом пишет «СЭ».

По данным источника, клуб хочет продлить контракт с российским специалистом на улучшенных условиях.

Нынешний договор главного тренера истекает по окончании сезона и будет продлен автоматически, если сине-бело-голубые выиграют чемпионат России или займут второе место.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 55 очков. Ближайший преследователь в лице московского «Динамо» уступает команде три балла.

Добавим, что под руководством 46-летнего Семака петербуржцы выиграли шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона Премьер-лиги.

источник: «Спорт-Экспресс»
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