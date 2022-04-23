«Зенит» намерен продлить контракт с Семаком на улучшенных условиях

В «Зените» довольны выступлением команды под руководством Сергея Семака. Об этом пишет «СЭ».
По данным источника, клуб хочет продлить контракт с российским специалистом на улучшенных условиях.
Нынешний договор главного тренера истекает по окончании сезона и будет продлен автоматически, если сине-бело-голубые выиграют чемпионат России или займут второе место.
В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 55 очков. Ближайший преследователь в лице московского «Динамо» уступает команде три балла.
Добавим, что под руководством 46-летнего Семака петербуржцы выиграли шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона Премьер-лиги.
источник: «Спорт-Экспресс»