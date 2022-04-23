Каррера оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался перед матчем против «Ростова» в 26-м туре РПЛ. Об этом сообщает Sport24.ru.

«Играть в Ростове всегда тяжело, но я верю в успех красно-белых. «Спартак» обязан подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» – прямой конкурент. Думаю, после победы над ЦСКА (команда в отличном настроении. Желаю удачи!» – сказал итальянец, отметив, что переезд на поезде не должен сказаться на игре футболистов.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» состоится 24 апреля и начнется в 16.30 по Москве.

В текущем сезоне чемпионата России команда Валерия Карпина занимает девятое место, набрав 31 очко. У москвичей – столько же, однако, подопечные Паоло Ваноли уступают донскому клубу по дополнительным показателям.