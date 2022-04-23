Изидор будет играть в атаке «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

Российская премьер-лига опубликовала стартовые составы матча 26-го тура, в котором «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород».
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Баринов, Петров, Карпукас, Жемалетдинов, Керк, Изидор.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Стоцкий, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Эннин.
Матч начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Локомотив», имея игру в запасе, занимает шестое место в РПЛ (38 очков), «Нижний Новгород» в свою очередь идет одиннадцатым (28).
источник: РПЛ