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Изидор будет играть в атаке «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

Матч начнется в 16:30 мск.
23 апреля 2022 15:31
автор: Максим Скороходов

Российская премьер-лига опубликовала стартовые составы матча 26-го тура, в котором «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Баринов, Петров, Карпукас, Жемалетдинов, Керк, Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Стоцкий, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Эннин.

Матч начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Локомотив», имея игру в запасе, занимает шестое место в РПЛ (38 очков), «Нижний Новгород» в свою очередь идет одиннадцатым (28).

источник: РПЛ
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