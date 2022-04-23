«Урал» обыграл «Уфу» и обошел ее в турнирной таблице

«Урал» в домашнем матче 26-го тура российской премьер-лиге победил «Уфу» со счетом 2:1.
В составе команды Игоря Шалимова забивали Эрик Бикфалви (25-я минута) и Даниэл Мишкич (53), из подопечных Алексея Стукалова забитым мячом отличился Гамид Агаларов (80).
Таким образом, команды поменялись местами в турнирной таблице: «шмели» стали 14-ми (24 очка), а башкирский клуб - 15-м (22).
В следующем туре «Урал» сыграет 30 апреля в гостях с «Динамо», а «Уфа» 1 мая проведет выездную встречу с «Химками».
РПЛ
26-й тур
«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа» (Уфа) - 2:1 (1:0)
Голы: Бикфалви, 25; Мишкич, 53 - Агаларов, 80
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Шатов (Евсеев, 85), Подберезкин, Мишкич (Емельянов, 73), Аугустыняк, Железнов (Гаджимурадов, 78), Егорычев, Бикфалви (Агеев, 85).
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев (Касинтура, 46), Плиев, Йокич, Кабутов, Мрзляк (Иванов, 61), Камилов (Саплинов, 61), Фищенко (Емельянов, 86), Агаларов, Ортис (Урунов, 46).
Предупреждения: Мишкич, 13, Подберезкин, 57, Йокич, 68, Емельянов, 82.