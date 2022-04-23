«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лондоне

«Арсенал» в домашнем матче 34-го тура АПЛ победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

В составе лондонского клуба забивали Нуну Тавареш (3-я минута), Букайо Сака с пенальти (32) и Гранит Джака (70). У манкунианцев отличился Криштиану Роналду, данный гол был для него сотым в АПЛ, форвард посвятил его умершему природах сыну.

Добавим, что полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш на 57-й минуте не забил пенальти, попав в штангу.

Таким образом, «пушкари» набрали 60 очков и поднялись на четвертое место, «красные дьяволы» остались шестыми (54 очка).

«Арсенал» 1 мая сыграет на выезде с «Вест Хэмом», а «Манчестер Юнайтед» на следующий день примет «Брентфорд»

АПЛ

34-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Манчестер Юнайтед» - 3:1 (2:1)

Голы: Тавареш, 3; Сака, 32 (пен.); Джака, 70 - Роналду, 32

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 57

«Арсенал»: Рэмсдейл, Соареш (Томиясу, 90), Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 64), Нкетиа, Сака (Холдинг, 74).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич (Рэшфорд, 77), Бруну Фернандеш (Мата, 84), Мактомини, Роналду, Санчо, Эланга (Лингард, 77).

Предупреждения: Теллес, 31, Джака, 67, Нуну Тавареш, 68, Бруну Фернандеш, 76, Эль-Ненни, 80, Линделеф, 82, Роналду, 90.