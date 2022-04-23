Азмун забил первый гол за «Байер» спустя восемь матчей

Сегодня, 23 апреля, в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги встречаются «Байер» и «Гройтер Фюрт». Счет в данный момент 2:1 в пользу «фармацевтов».

Один из голов забил экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун на 18-й минуте.

Добавим, что перед началом матча «Байер» шел на четвертом месте в таблице Бундеслиги с 52 очками. На счету «Гройтера» 17 баллов и заключительная 18-я позиция.

Напомним, что Азмун подписал с «Байером» контракт на четыре с половиной года. В составе сине-бело-голубых нападающий выступал с февраля 2019 года – на его счету 104 проведенных матча за российскую команду, в которых он забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи.