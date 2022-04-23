Лоськов смотрит футбол и ждет звонка от руководства «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что пока не получил нового назначения в клубе после ухода с тренерской должности.

«Почему не остались в штабе главной команды? Ждем решения Цорна, его звонка.

Будущее «Казанки»? Тоже ничего не знаем, ждем решения. Что я думаю по поводу закрытия? Они руководители, все зависит от них. Пока ничем не занимаюсь, смотрю футбол», - приводит слова Лоськова Sport24.ru.

Напомним, что 5 апреля было объявлено, что Лоськов будет отвечать в «Локомотиве» за развитие молодежи.