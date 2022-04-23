Гаджи Гаджиев: У Агаларова есть все предпосылки, чтобы перейти в большой клуб

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов имеет большие перспективы для того, чтобы в будущем перейти в европейский клуб.

«Сложно сказать, как сложится судьба. У Агаларова есть все предпосылки, чтобы перейти в большой клуб. У Гамида есть всё, чтобы успешно играть за большую команду: возможности, способности — я в этом не сомневаюсь. Игрок, который регулярно забивает голы, ценится очень высоко. Неважно, как и в какой футбол играет команда.

Спрос на таких игроков всегда высокий. Мы осторожно относились к успехам Гамида, но сейчас он регулярно доказывает свой уровень. Агаларов будет востребован. Многое будет зависеть от «Уфы» и переговоров. Знаю позицию Газизова — она правильная по отношению к игроку», — рассказал Гаджиев «Чемпионату».

В настоящий момент Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 17 забитых мячей после 26 туров РПЛ. Ближайший конкурент - Дмитрий Полоз из «Ростова».