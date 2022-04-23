«Аталанта» обыграла «Венецию» в гостевом матче, Миранчук на поле не появился

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» состоялся матч 34-го тура итальянской серии А между «Венецией» и «Аталантой». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «бергамасков».

Единственный мяч в составе хозяев забил Домен Чрнигой (80-я минута). У «Аталанты» отличились Марио Пашалич (44), Дуван Сапата (47) и Луис Муриэль (63).

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе на всю игру.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 54 балла и расположились на восьмом месте в таблице, в активе «Венеции» заключительная 20-я позиция и 22 очка.

Следующий матч «Аталанта» проведет 27 апреля дома против «Торино», а «Венеция» поедет в гости к «Ювентусу» 1 мая.

Италия, серия А

34-й тур

«Венеция» - «Аталанта» 1:3

Голы: Чрнигой 80, - Пашалич 44, Сапата 47, Муриэль 63