Меркулов рассказал, почему перешел в хорватскую «Риеку»

Российский защитник Михаил Меркулов рассказал подробности своего перехода в хорватскую «Риеку» после ухода из «Рубина».

«Я же в тот период оказался не нужен казанцам. Самое лучшее, что может быть в работе, — это честность. Мне сообщили, что на меня не рассчитывают, поэтому предложили поискать варианты. Я понимал, что смысла сидеть нет, и «Рубин» помог мне с поиском дальнейшего продолжения карьеры, так как агента у меня нет. У меня был вариант из РПЛ, но почти одновременно с ним появился вариант с «Риекой». Попросил договориться с хорватской командой. Посмотрев на локацию, понял, что для семьи — это топ-вариант. Море, горы, что еще нужно? Плюс хотелось попробовать. Это неоценимый опыт. Сильно упал в зарплате? Да, чуть больше чем в три раза», - приводит слова Меркулова «Матч ТВ».

Меркулов является воспитанником волгоградского футбола, на контракте с местным «Ротором» он находился с 2012 по 2015 годы.

В «Рубине» 28-летний защитник выступал в прошлом сезоне, проведя за казанскую команду девять игр, не отличившись результативными действиями.

Добавим, что Меркулов в июле прошлого года подписал с «Риекой» двухлетний контракт. За хорватскую команду он провел шесть матчей, в которых забил один гол.