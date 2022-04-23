«Лейпциг» Тедеско за несколько минут пропустил два гола от «Униона» и проиграл в матче

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Унион Берлин». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Единственный гол за «РБ» забил Юсуф Поульсен на 46-й минуте. У «Униона» отличились Свен Михель (86) и Кевин Беренс (89).

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско прервали серию из четырех побед подряд. На их счету четвертое место в таблице Бундеслиги и 57 очков. «Унион» располагается на шестой строчке с 50 баллами.

Следующий матч «Лейпциг» проведет 28 апреля дома в полуфинале Лиги Европы с «Рейнджерс», а «Унион» примет «Гройтер Фюрт» днем позже.

Бундеслига

31-й тур

«РБ Лейпциг» - «Унион Берлин» 1:2

Голы: Поульсен 46, - Михель 86, Беренс 89