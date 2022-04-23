«Интер» - «Рома»: Стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 34-го тура итальянской серии А между «Интером» и «Ромой». Стали известны стартовые составы играющих команд.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Димарко, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Оливейра, Залевски, Пеллегрини, Мхитарян, Эль-Шаарави, Абрахам.
Перед началом очного противостояния «Интер» пребывает на втором месте в таблице с 69 очками, в активе «Ромы» пятая строчка и 58 баллов.
источник: «Советский спорт»