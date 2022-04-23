«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Жемалетдинова

«Локомотив» в домашнем матче 26-го тура российской премьер-лиги победил «Нижний Новгород» со счетом 2:1.
В составе «железнодорожников» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов, забив на 37-й и 53-й минутах. У гостей голом отличился хавбек Кирилл Кравцов (78-я минута).
Добавим, что на 72-й минуте «Нижний Новгород» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил Илья Берковский.
Таким образом, красно-зеленые набрали 41 очко и поднялись на пятое место, команда Александра Кержакова осталась с 28 очками на одиннадцатой позиции.
30 апреля «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом», «Нижний Новгород» 2 мая проведет выездную встречу против «Арсенала»
РПЛ
26-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 2:1 (1:0)
Голы: Жемалетдинов, 37, 53 - Кравцов, 78
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай (Куликов, 46), Мампасси, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Керк (Рыбчинский, 78), Карпукас (Бека-Бека, 70), Петров (Марадишвили, 90), Изидор.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Берковский, 52), Стоцкий, Калинский, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Эннин.
Предупреждения: Живоглядов, 30, Рыбус, 76, Жемалетдинов, 81, Баринов, 88, Козлов, 90.
Удаление: Берковский, 72.