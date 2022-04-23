Покер Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд»

«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура АПЛ победил «Уотфорд» со счетом 5:1.

В составе «горожан» покер оформил Габриэл Жезус (4-я, 23-я, 49-я, 53-я минуты), забив один гол с пенальти. Автором еще одного мяча «Сити» был испанский полузащитник Родри (34). У «Уотфорда» забил Хассан Камара (28).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы по итогам тура останется на первом месте, сейчас ее отрав составляет 4 очка. Гости находятся в зоне вылета (22 очка).

30 апреля пройдут матчи «Лидс» - «Манчестер Сити» и «Уотфорд» - «Бернли»

АПЛ

34-й тур

«Манчестер Сити» - «Уотфорд» - 5:1 (3:1)

Голы: Жезус, 4, 23, 49 (пен.), 53; Родри, 34 - Камара, 28