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Дубль Жоэлинтона позволил «Ньюкаслу» разгромить «Норвич»

Встреча завершилась со счетом 3:0.
23 апреля 2022 19:18
автор: Александр Бойченко

В субботу, 23 апреля, на стадионе «Карроу Роуд» состоялась встреча 34-го тура АПЛ между «Норвичем» и «Ньюкаслом». «Сороки» одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Жоэлинтон (35, 41-я минута) и Бруно Гимараэш (49).

Таким образом, «Ньюкасл» поднялся на девятое место с 43 очками, в активе «Норвича» заключительная 20-я позиция и 21 очко.

Следующий матч подопечные Эдди Хоу проведут 30 апреля дома против «Ливерпуля», а «Норвич» отправится в гости для встречи с «Астон Виллой» в этот же день.

АПЛ
34-й тур
«Норвич» - «Ньюкасл» 0:3

Голы: Жоэлинтон 35, 41, Гимараэш 49

источник: «Советский спорт»
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