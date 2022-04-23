Дубль Жоэлинтона позволил «Ньюкаслу» разгромить «Норвич»

В субботу, 23 апреля, на стадионе «Карроу Роуд» состоялась встреча 34-го тура АПЛ между «Норвичем» и «Ньюкаслом». «Сороки» одержали разгромную победу со счетом 3:0.
Голами в составе победителей отметились Жоэлинтон (35, 41-я минута) и Бруно Гимараэш (49).
Таким образом, «Ньюкасл» поднялся на девятое место с 43 очками, в активе «Норвича» заключительная 20-я позиция и 21 очко.
Следующий матч подопечные Эдди Хоу проведут 30 апреля дома против «Ливерпуля», а «Норвич» отправится в гости для встречи с «Астон Виллой» в этот же день.
АПЛ
34-й тур
«Норвич» - «Ньюкасл» 0:3
Голы: Жоэлинтон 35, 41, Гимараэш 49
источник: «Советский спорт»