«Нижнему Новгороду» увеличат бюджет в следующем сезоне

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал увеличить бюджет ФК «Нижний Новгород».
«Будут ли деньги на следующий сезон? Безусловно. В том же объёме? Больше!», - приводит слова главы региона «Чемпионат».
В дебютном для себя сезоне в высшем дивизионе «Нижний Новгород» занимает 11-е место, набрав 28 очков после 26 матчей.
Сегодня команда, которой руководит Александр Кержаков, проиграла в гостях «Локомотиву» (0:2), 2 мая она проведет выездную встречу против «Арсенала».
источник: Чемпионат.com