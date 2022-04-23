«Интер» одолел «Рому» в домашнем матче и вновь сместил «Милан» с первой строчки в таблице серии А

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялась встреча 34-го тура итальянской серии А между «Интером» и «Ромой». Победу одержали «нерадзурри» со счетом 3:1.

Голы в составе хозяев забили Дензел Дюмфрис (30-я минута), Марцело Брозович (40) и Лаутаро Мартинес (52). У гостей отличился Генрих Мхитарян (85).

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги вновь возглавили турнирную таблицу серии А с 72 очками. В активе «Ромы» пятая строчка и 58 баллов.

Следующий матч «Интер» проведет 27 апреля в гостях против «Болоньи», а «Рома» отправится в Англию для встречи с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.

Серия А

34-й тур

«Интер» - «Рома» 3:1

Голы: Дюмфрис 30, Брозович 40, Мартинес 52, - Мхитарян 85