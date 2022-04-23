«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче с пятью голами и обошел ЦСКА в борьбе за третье место

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Фишт» состоялась игра 26-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом». Победу одержали южане со счетом 3:2.
Голы в составе победителей забили Матео Кассьерра (53-я минута), Артур Юсупов (57) и Сергей Терехов (84). У грозненцев отличились Лечи Садулаев (31) и Сенин Себай (66).
Таким образом, подопечные Владимира Федотова поднялись на третье место в таблице с 46 очками, в активе «Ахмата» восьмое место и 32 балла.
Следующий матч «Сочи» проведет 30 апреля в Казани против «Рубина», а «Ахмат» поедет в Москву для встречи с ЦСКА днем позже.
РПЛ
26-й тур
«Сочи» (Сочи) - «Ахмат» (Грозный) 3:2
Голы: Кассьерра 53, Юсупов 57, Терехов 84, - Садулаев 31, Себай 66
источник: «Советский спорт»