«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Альянц Арена» состоялся центральный матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией». Победу одержали мюнхенцы со счетом 3:1.

В составе хозяев забитыми голами отметились Серж Гнабри (15-я минута), Роберт Левандовски (34) и Джамаль Мусиала (83). У гостей отличился Эмре Джан (52).

Таким образом, «Бавария» оформила десятое чемпионство подряд в немецком чемпионате. Немецкий наставник Юлиан Нагельсман завоевал второй трофей с мюнхенским клубом и первый - по итогам розыгрыша Бундеслиги.

На счету дортмундского клуба второе место и 63 балла.

Следующий матч «Бавария» сыграет 30 апреля в гостях против «Майнца», а «Боруссия» примет «Бохум» в этот же день.

Бундеслига

31-й тур

«Бавария» - Боруссия» 3:1

Голы: Гнабри 15, Левандовски 34, Мусиала 83, - Джан 52