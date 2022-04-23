Юлиан Нагельсман: Мы хотели снять все вопросы в игре с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал выигранный матч с «Боруссией» (3:1) и завоевание титула чемпионов Германии в десятый раз кряду.

«Мы провели хороший матч и заслужили чемпионство. Я очень рад. Если бы мы сегодня не выиграли, то взяли бы на себя ненужное бремя. Мы хотели снять все вопросы в игре с «Боруссией».

Сезон был не таким простым, поэтому я рад, что мы завершили его чемпионством», — сказал главный тренер «Баварии».

Таким образом, «Бавария» оформила десятое чемпионство подряд в немецком чемпионате. Немецкий наставник Юлиан Нагельсман завоевал второй трофей с мюнхенским клубом и первый - по итогам розыгрыша Бундеслиги.