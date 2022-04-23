«Базель», в составе которого играет Чалов, сыграет благотворительный матч с киевским «Динамо»

Швейцарский «Базель» сыграет благотворительный матч с киевским «Динамо» 4 мая на стадионе «Сент Якобс Парк».
Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.
Ранее донецкий «Шахтер» объявил, что проведет серию благотворительных матчей с командами из США и Европы.
Российский нападающий Федор Чалов выступает за эту команду с января нынешнего года. За девять проведенных матчей в местной Суперлиге он забил три гола и отдал одну результативную передачу. Арендное соглашение армейца со швейцарской командой рассчитано до 30 июня 2022 года.