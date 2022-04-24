Моуринью после поражения «Ромы» от «Интера» пожелал миланскому клубу завоевать скудетто

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 34-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:3) поделал миланскому клубу завоевать скудетто.

«Я могу признаться, что хочу, чтобы «Интер» выиграл скудетто. Я не мог сказать этого раньше, так как это моя работа и нам платят за победы», - приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, что голы в составе »Интера» забили Дензел Дюмфрис (30-я минута), Марцело Брозович (40) и Лаутаро Мартинес (52). У »Ромы» отличился Генрих Мхитарян (85).

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги вновь возглавили турнирную таблицу серии А с 72 очками. В активе «Ромы» пятая строчка и 58 баллов.

Следующий матч «Интер» проведет 27 апреля в гостях против «Болоньи», а «Рома» отправится в Англию для встречи с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.