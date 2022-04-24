Петржела назвал позором выступление «Спартака» в нынешнем сезоне

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о результатах московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Выступление «Спартака» в этом сезоне - позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находиться внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно», - приводит слова Петржелы Sport24.

Добавим, что после 25 матчей в чемпионате России красно-белые располагаются на десятой позиции.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.